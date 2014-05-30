Евпатория на киноэкране: от царя до Мурки фото

Впервые кинематографистов в Крыму увидели в 1908 году. Тогда французская кинофирма "Пате" при участии Иосифа Ермольева (создателя фильма "Отец Сергий") снимала видовые фильмы. А уже через три года после этого знаменательного события Александр Ханжонков снимал в Ялте исторический фильм "Оборона Севастополя", который осенью 1911 года был показан в Ливадии царю Николаю II и его семье. А Евпаторию впервые на экране увидели в начале 1915 года.

Валерий Мешков, фото В. Серебрянской, А. Мурашкиной, М. Саниной