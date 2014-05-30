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Учительница, уволенная за секс с учеником, просит вернуть любовные подарки

Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален...

Ирина Боброва

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Крым

Театральная афиша Крыма со 2 по 8 февраля
Театральная афиша Крыма со 2 по 8 февраля фото

Расписание выступлений и показов в театрах Симферополя, Севастополя, Евпатории и Ялты.
Яна Ветренюк

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Учащиеся "Лиги школ" отрицают обвинения в педофилии в адрес учителей
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Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».

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Москва

Именитым москвичам разрешили упокоиться: восстановлено разграбленное кладбище Андрониковского монастыря
Именитым москвичам разрешили упокоиться: восстановлено разграбленное кладбище Андрониковского монастыря фото

В ближайшее воскресенье на территории некрополя одного из древнейших монастырей Москвы — Спасо-Андроникова — захоронят останки знаменитых москвичей, в числе которых герои Куликовской битвы, градоначальники и великие князья. Эти черепа и кости журналисты недавно отбивали у голодных собак. А еще мы разворачивали грузовики, везущие их на мусорную свалку… И вот наконец — победа?
Ева Меркачева

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Подмосковье

Браконьеры, застрелившие оленя в Подмосковье, оказались силовиками
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Браконьеры, застрелившие оленя в Подмосковье, оказались силовиками фото

Шестерых браконьеров, убивших оленя, задержали на днях сотрудники полиции в Шатурском районе Подмосковья неподалеку от деревни Бородино. Вину за смерть животного взял на себя один из нарушителей, и в обозримом будущем ему придется предстать перед судом.
Светлана Осипова

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Петербуржец, обладатель трех порно-«Оскаров», учит нас родину любить
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Петербуржец, обладатель трех порно-«Оскаров», учит нас родину любить

Алексей Маетный «прославил» Россию, завоевав аж три порно-«Оскара». Но про секс этот петербуржец, воспитанный в строгих правилах, рассказывать не хочет. Зато этот лучший участник групповухи-2016 с радостью рассуждает о роли Путина в истории.

Елена Михина
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