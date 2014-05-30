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Новый год 2017
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Путин в новогоднем обращении-2017 рассказал, как стать волшебником

На Камчатке и Сахалине уже встретили новый 2017 год. Там по ТВ было показано обращение президента России Владимира Путина. Российский лидер, в частности, рассказал как в эту новогоднюю ночь статью волшебником.

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Тема крушения самолёта потихоньку уходит с первых полос, но поиски продолжаются — дознаватели, скорее всего, ищут формулировку, которая убедит российскую общественность в том, что пилот в очередной раз "перепутал педали и вместо газа нажал на тормоз".

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