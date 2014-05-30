В Симферопольском художественном музее состоялось открытие арт-проекта крымской художницы. Выставка «Другая история» насчитывает 85 работ, созданных в период с 2006 по 2015 годы. Произведения графики, живописи и фотографии объединены в 7 серий.

Если бы я был Дедом Морозом, который дарит подарки добрым и трудолюбивым мальчикам и девочкам, то непременно поздравил бы коллектив Музыкального театра Республики Крым. Уж эти взрослые дяди и тёти потрудились в 2016 году на славу. Судите сами: громкие премьеры, аншлаги, гастроли по России, участие и победа в престижных театральных конкурсах и фестивалях. Сегодняшний репертуар театра позволяет с уверенностью заявить о том, что Музтеатр – одна из главных достопримечательностей Крымской столицы.

Постановки в «именных» театрах (имени Пушкина, или Островского, или Чехова и т.п.) спектаклей по произведениям соответствующих авторов вызывают, как правило, повышенный интерес.

Евпатория на киноэкране: от царя до Мурки фото

Впервые кинематографистов в Крыму увидели в 1908 году. Тогда французская кинофирма "Пате" при участии Иосифа Ермольева (создателя фильма "Отец Сергий") снимала видовые фильмы. А уже через три года после этого знаменательного события Александр Ханжонков снимал в Ялте исторический фильм "Оборона Севастополя", который осенью 1911 года был показан в Ливадии царю Николаю II и его семье. А Евпаторию впервые на экране увидели в начале 1915 года.

Валерий Мешков, фото В. Серебрянской, А. Мурашкиной, М. Саниной