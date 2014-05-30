Отпечатки вечности: в Симферополе открылась выставка "Восточный Крым" фото Симферопольцам и гостям крымской столицы представилась возможность увидеть традиционную новогоднюю живопись и графику крымчан, радугу самоцветов (в залы на втором этаже, где разместились чудесные камни, с момента открытия не оскудевает поток посетителей) и большую выставку «Восточный Крым» - почти половину работ на которой предоставил Дом-музей Максимилиана Волошина. Юрий Иванич, фото Яны Ветренюк

Симферопольский железнодорожный техникум потерял историческое здание фото Слухи, которые казались невероятными - подтвердились: студентов-железнодорожников выселяют из здания, которое прославленный техникум занимал 70 лет - с послевоенного 1946 года. Мы решили разобраться в проблеме и узнать, что послужило причиной выселения, и кто намерен занять опустевшие кабинеты. Алексей Васильев, выпускник СТЖДТ(ПХ-26) 1983 года, фото автора

Поиграть в «войнушку»: ужесточение границы связано со странной политикой Белоруссии Россия начала в срочном порядке оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Согласно приказу, который отдал глава ФСБ России Александр Бортников, режим пограничной зоны установят в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Он вступит в силу 7 февраля. Любовь Кулябко

Агент об аресте офицеров ФСБ: предателей ловили на американские магнитофоны Получила неожиданное продолжение история с арестом лидера «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и нескольких сотрудников ФСБ, обвиненных в госизмене. Пресс-секретарь президента заявил, что аресты никак не связаны с заявлениями Вашингтона о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России. И что Россия по-прежнему отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам. И подтвердил. Что президенту скорее всего доложили о ситуации с «Шалтай-Болтаем» и обвиняемыми в госизмене сотрудниками. Елена Мильчановска

Разжалобить Трампа: «обстрелянный» над Черным морем самолет летел «вверх ногами» Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что Россия обстреляла украинский транспортный самолет над Черным морем. По словам Полторака, огонь велся со стороны контролируемых буровых вышек. Любовь Кулябко