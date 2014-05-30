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Очевидцы: «Тойота», разбившаяся в Новой Москве, «постоянно носилась как ненормальная» видео

Страшноое ДТП в Новой Москве, в котором погибли 8 человек, всколыхнуло соцсети. Местные жители и люди, часто пользующиеся этой трассой, делятся как подробностями самой аварии, так и многими деталями, на которые теперь стоит обратить внимание.

Любовь Кулябко

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Крым

От Печенеги до Ливии: подводные одиссеи севастопольца Виталия Манторова
От Печенеги до Ливии: подводные одиссеи севастопольца Виталия Манторова фото

У гидроакустиков была особая задача – запись шумов кораблей вероятного противника для последующей их идентификации. Выполнение этой задачи во многом зависела от работы командира БЧ5, который в базе делал все возможное для снижения шумности нашей лодки. Особое внимание обращалось на состояние гребных винтов.
Материал подготовил Владимир Илларионов, фото из архива В. Манторова

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"Мужчины в 60 уже никакие": москвичи против повышения пенсионного возраста
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Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».

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Карикатуры Алексея Меринова

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Москва

В Москве уменьшилось количество «зайцев»
В Москве уменьшилось количество «зайцев»

Лишь треть «зайцев» оплачивает штраф за безбилетный проезд добровольно. А всего за первый месяц нового года контролеры общественного транспорта поймали на этом нарушении почти 18 тысяч москвичей, еще 4 тысячи человек пытались проехать по чужой социальной карте.
Екатерина Степанова

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Подмосковье

В лесу разрешат строить все что угодно
В лесу разрешат строить все что угодно

В 2006 году был принят Лесной кодекс. Статья 41 разрешила брать лесные участки в аренду для осуществления рекреационной деятельности. Муниципальным образованиям позволено было арендовать лесные участки бессрочно. Физическим и юридическим лицам — на 49 лет. Десять лет из них уже прошли. В лесной аренде подвижки заметны. В рекреационной деятельности — нет.
Юлия Калинина

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МК в регионах

Работающих пенсионеров Самарской области лишили единовременной выплаты
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Работающих пенсионеров Самарской области лишили единовременной выплаты

С 1 марта более 175 тысяч пенсионеров Самарской области не будут получать единовременную выплату. Таким образом депутаты губернской думы разделили получателей льгот на нуждающихся и «не очень». Во вторую категорию попали работающие пенсионеры, у кого доход выше прожиточного минимума на 250% ( в рублях этот порог –19 500 рублей). Принятый закон, по разъяснениям депутатов – еще одна ступень к экономии бюджетных денег, а также к «адресности» социальных выплат нуждающемуся населению.

Ольга Сергеева
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