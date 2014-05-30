Песков прокомментировал предложение Трампа по сокращению ядерного воооружения Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент не ведется. Таким образом он прокомментировал предложение избранного президента США Дональда Трампа подписать двустороннее соглашение о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену антироссийских санкций. Лиза Дубровская

Евпатория на киноэкране: от царя до Мурки фото Впервые кинематографистов в Крыму увидели в 1908 году. Тогда французская кинофирма "Пате" при участии Иосифа Ермольева (создателя фильма "Отец Сергий") снимала видовые фильмы. А уже через три года после этого знаменательного события Александр Ханжонков снимал в Ялте исторический фильм "Оборона Севастополя", который осенью 1911 года был показан в Ливадии царю Николаю II и его семье. А Евпаторию впервые на экране увидели в начале 1915 года. Валерий Мешков, фото В. Серебрянской, А. Мурашкиной, М. Саниной

Лев Толстой подсказал крымчанину секрет правильных пчёл фото В доме пчеловода и изобретателя Михаила Миленина собрались пчеловоды со всего Крыма, чтобы послушать увлекательную лекцию хозяина, который еще 25 лет назад начал разрабатывать новые методы развития пчеловодства, в результате чего добился результатов, которым нет равных в мире Фёдор Фёдоров, фото автора

Шокированный пилот турецкого «Боинга» перед смертью сам обошел место катастрофы видео Появились жуткие подробности первых минут после падения грузового «Боинга» в дачном поселке возле киргизского аэропорта Манас. Ранее уже сообщалось, что один из пилотов после катастрофы какое-то время был жив. Но, как оказалось, он еще и самостоятельно выбрался из-под обломков. Егор Гаврилов

Павленский прокомментировал подозрения в изнасиловании: «В тот вечер мы общались» видео Вокруг Петра Павленского разгорелся очередной скандал. Против акциониста и его соратницы Оксаны Шалыгиной главк СК по Москве проводит доследственную проверку по двум статьям, одна из которых 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Заявление об изнасиловании написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Супруги не дождались хода дела и уехали с детьми во Францию, где просят политического убежища. Мы дозвонились Петру Павленскому. Ксения Коробейникова