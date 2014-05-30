Слухи, которые казались невероятными - подтвердились: студентов-железнодорожников выселяют из здания, которое прославленный техникум занимал 70 лет - с послевоенного 1946 года. Мы решили разобраться в проблеме и узнать, что послужило причиной выселения, и кто намерен занять опустевшие кабинеты.

Начиная рассказ об этом уникальном памятнике архитектуры, экскурсоводы обычно говорят благодарные слова в адрес табачного фабриканта Иосифа Стамболи, по желанию и на средства которого в начале прошлого века был построен великолепный дворец. Обошелся ему особняк в кругленькую сумму – более миллиона царских рублей.

Нешуточные споры разгорелись вокруг строительства социально-ориентированного проекта «Академия» в районе проспекта Вернадского и улицы Беспалова города Симферополя. И если молодежь, студенты мечтают о жизни в данном комплексе, то местные жители к будущему соседству настроены менее доброжелательно.

Симферопольцам и гостям крымской столицы представилась возможность увидеть традиционную новогоднюю живопись и графику крымчан, радугу самоцветов (в залы на втором этаже, где разместились чудесные камни, с момента открытия не оскудевает поток посетителей) и большую выставку «Восточный Крым» - почти половину работ на которой предоставил Дом-музей Максимилиана Волошина.

В последние месяцы, казалось, власти слегка ослабили усилия по законодательному закручиванию гаек. Менее самозабвенно (казалось) вводили разного рода запреты или ограничения политических прав и свобод граждан.

Российско-белорусский политэкономический конфликт приобретает с каждым часом все больший накал. Как далеко может зайти противостояние? Может ли он привести к разрыву союзнических отношений? На вопросы "МК" отвечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Жуткой смертью погибла в четверг вдова известного в прошлом диктора советского радио, переводчика Кирилла (Карла) Ваца. Валерию Игоревну растерзали собаки. Ужасно в этой истории и то, что погибла пожилая женщина в самом центре Москвы, чуть ли не на глазах у того, кто за этими собаками следил.

Ленинский районный суд Кирова завершил повторное рассмотрение дела «Кировлеса». Прокуратура сочла оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными. Защита требует их оправдать. Теперь слово за судьей: решение будет оглашено 8 февраля.

Поручением президента Владимира Пyтина крымская власть получила обязательство восстановить потребительскую кооперацию. Но возвращать чужое на полуострове не хотят даже по указанию из Кремля!

Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален...

Крым

Слухи, которые казались невероятными - подтвердились: студентов-железнодорожников выселяют из здания, которое прославленный техникум занимал 70 лет - с послевоенного 1946 года. Мы решили разобраться в проблеме и узнать, что послужило причиной выселения, и кто намерен занять опустевшие кабинеты. Алексей Васильев, выпускник СТЖДТ(ПХ-26) 1983 года, фото автора

Начиная рассказ об этом уникальном памятнике архитектуры, экскурсоводы обычно говорят благодарные слова в адрес табачного фабриканта Иосифа Стамболи, по желанию и на средства которого в начале прошлого века был построен великолепный дворец. Обошелся ему особняк в кругленькую сумму – более миллиона царских рублей. Юрий Комлач, фото А. Световидова

Нешуточные споры разгорелись вокруг строительства социально-ориентированного проекта «Академия» в районе проспекта Вернадского и улицы Беспалова города Симферополя. И если молодежь, студенты мечтают о жизни в данном комплексе, то местные жители к будущему соседству настроены менее доброжелательно. Олеся Гончарова, фото автора.

Симферопольцам и гостям крымской столицы представилась возможность увидеть традиционную новогоднюю живопись и графику крымчан, радугу самоцветов (в залы на втором этаже, где разместились чудесные камни, с момента открытия не оскудевает поток посетителей) и большую выставку «Восточный Крым» - почти половину работ на которой предоставил Дом-музей Максимилиана Волошина. Юрий Иванич, фото Яны Ветренюк

В соцсетях разгорелся спор вокруг видео, на котором пенсионерка выразила свое недовольство присутствием украинских военных в Авдеевке. Напомним, что населенный пункт находится под контролем Киева, а накануне в нем были замечены танки ВСУ.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Как отмечают эксперты, такое решение ЦБ вполне соответствует нынешней политике властей. Как известно, сейчас правительство и ЦБ прикладывают все усилия для снижения инфляции любыми способами. И и им уже удалось обуздать рост цен, который по итогам 2016 года составил рекордно низкие 5,4%. Однако, сохранение ставки - это палка о двух концах. В погоне за низкой инфляцией власти подавляют развитие российской экономики.

Сражающийся на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики Анатолий Гелюх рассказал на своей странице «ВКонтакте» о фиктивной эвакуации, специально для журналистов устроенной властями в Донецке.

Фоторепортажи

Cамое главное – это смена рисунка игры. При этом менять полезно не только частоту колебаний, но и скорость...

Реализовать эту возможность можно будет только после введения стандарта и правил регистрации уток по типу...

Через несколько минут в 150 метрах от него появилась кошка. Сначала она перепрыгнула придорожную канаву,...

Регина Шамс провела в Свято-Никольском Черноостровском монастыре 5 лет. О диких нравах, царящих в этой обители, возглавляемой игуменьей Николаей, недавно рассказала в своей откровенной книге-исповеди Мария Кикоть. Но история Регины намного драматичней: ее судьбу в полной мере разделила и маленькая дочь Диана, которая все эти годы воспитывалась в монастырском приюте. Жизнь в закрытом сообществе стала для обеих чудовищным испытанием, требующим долгой реабилитации, как после тяжелой болезни.

Карикатуры Алексея Меринова

Москва

Именитым москвичам разрешили упокоиться: восстановлено разграбленное кладбище Андрониковского монастыря фото В ближайшее воскресенье на территории некрополя одного из древнейших монастырей Москвы — Спасо-Андроникова — захоронят останки знаменитых москвичей, в числе которых герои Куликовской битвы, градоначальники и великие князья. Эти черепа и кости журналисты недавно отбивали у голодных собак. А еще мы разворачивали грузовики, везущие их на мусорную свалку… И вот наконец — победа?

Ева Меркачева

В столицу прибыл ретро-трамвай из блокадного Ленинграда фото Это подзабытое уже слово бартер! Нынче два главных российских города устроили между собой натуральный обмен – и весьма необычный: «махнулись» историко-техническими ценностями. Питерские московским – старый трамвай, какого в столице нет, а московские питерским – ретро-троллейбус из числа тех, каковые на берегах Невы никогда не ездили. Корреспондент «МК» побывал на месте событий.

Александр Добровольский

Жители Хамовников выступили в защиту кошачьего приюта в подвале фото Десятки кошек могут оказаться замурованы управляющей компанией в подвале дома 38/1 на Фрунзенской набережной. Жители этого дома выступают против такого зверства, однако управдом игнорирует требования москвичей.

Мария Герасимова

Ради посетителей бабочкам Московского зоопарка поменяли день на ночь Полюбоваться красивыми ночными бабочками и даже прикоснуться к гусенице смогут посетители Московского зоопарка. На новой экспозиции зоологи специально поменяли местами день и ночь, чтобы крылатые насекомые бодрствовали в дневное время.

Елена Лелькова