Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора. Инна Васейкина

Симферополю необходимо создание новой городской среды фото Крым щедро наделен уникальной природой, но надо признать, полуострову не хватает новых привлекательных, благоустроенных территорий. Смена облика срочно требуется нашей столице: Симферополь пока не дотягивает до стандартов других ухоженных городов России. Олеся Гончарова

Киноафиша Крыма с 26 января по 1 февраля фото Анонсы премьер недели и расписание сеансов в кинотеатрах Симферополя, Севастополя, Керчи, Евпатории, Феодосии, Джанкоя и Ялты Яна Ветренюк

Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено смертельно опасным грибом фото Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное — при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Екатерина Пичугина

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей разрушающей Америку" Самая продаваемая певица всех времен американка Рианна очень эмоционально отреагировала на указы президента США Дональда Трампа о беженцах мигрантах. Фактически она сравнила Трампа с "аморальной свиньей". 28-летняя актриса и певица сама переехала в США 12 лет назад, родившись в Барбадосе. Возможно именно поэтому инициативы нового американского президента задели ее за живое. Михаил Верный

После гибели учредителя Soho Rooms у его подруги случился припадок фото Известный диджей и один из учредителей ночного клуба Soho Rooms 41-летний Сергей Ткаченко выпал из окна элитного дома на Шмитовском проезде после ссоры с девушкой. Станислав Юрьев