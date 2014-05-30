Счета за отопление в крымских квартирах шокируют, но это оказывается еще не предел

Заметные и знаменитые, авторитетные и осведомленные крымчане вместе с «МК в Крыму» подводят итоги уходящего 2016 года, вспоминая важные и примечательные события в жизни

Заметные и знаменитые, авторитетные и осведомленные крымчане вместе с «МК в Крыму» подводят итоги уходящего 2016 года, вспоминая важные и примечательные события в жизни

Мы радостно ждем его каждый Новый Год. По верованиям наших предков, Дед Мороз (Морозко) олицетворял русскую зиму с ее морозами, крепко скованными льдом реками и замершей в молчании природой. Со временем наша культура наполнялась новыми традициями и постепенно вырисовывался привычный нам образ Деда Мороза.

Заметные и знаменитые, авторитетные и осведомленные крымчане вместе с «МК в Крыму» подводят итоги уходящего 2016 года, вспоминая важные и примечательные события в жизни.

В Сети появилось видео с церемония награждения ЧМ по блицу, в котором победу одержал российской шахматист Сергей Карякин. Чемпион мира Магнус Карлсен также участвовал в этом турнире, но на этот раз одолеть россиянина не смог и занял второе место. Телекамера запечатлела, как раздосадованный норвежец с гримасой боли махнул рукой и досрочно покинул церемонию.

Бойца ММА Расула Мирзаева прооперировали в московской больнице. Ранее сообщалось, что его расстреляли возле подъезда трое неизвестных. Они также нанесли спортсмену несколько ударов битой. При этом активное сопротивление бойца, возможно, спасло ему жизнь, так как не выдержав его натиска нападавшие сбежали. Сейчас полиция их разыскивает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об одном эпизоде общения с Владимиром Путиным, когда находился в "суицидальном" состоянии. Оказалось, что глава государства поймал своего помощника спящим во время Послания Федеральному Собранию.

На Камчатке и Сахалине уже встретили новый 2017 год. Там по ТВ было показано обращение президента России Владимира Путина. Российский лидер, в частности, рассказал как в эту новогоднюю ночь статью волшебником.

Крым

Счета за отопление в крымских квартирах шокируют, но это оказывается еще не предел Ольга Новицкая, фото guzhkh.ru

Заметные и знаменитые, авторитетные и осведомленные крымчане вместе с «МК в Крыму» подводят итоги уходящего 2016 года, вспоминая важные и примечательные события в жизни Валерия Попенака

Заметные и знаменитые, авторитетные и осведомленные крымчане вместе с «МК в Крыму» подводят итоги уходящего 2016 года, вспоминая важные и примечательные события в жизни Валерия Попенака

Мы радостно ждем его каждый Новый Год. По верованиям наших предков, Дед Мороз (Морозко) олицетворял русскую зиму с ее морозами, крепко скованными льдом реками и замершей в молчании природой. Со временем наша культура наполнялась новыми традициями и постепенно вырисовывался привычный нам образ Деда Мороза. Елена Носкова, Анастасия Осыка, Виолетта Птицина, фото из домашних архивов.

Заметные и знаменитые, авторитетные и осведомленные крымчане вместе с «МК в Крыму» подводят итоги уходящего 2016 года, вспоминая важные и примечательные события в жизни. Валерия Попенака

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на расширение списка антироссийских санкций и высылку 35 российских дипломатов из страны. Республиканец пообещал встретиться с представителями американской разведки, чтобы обсудить информацию о вмешательстве хакеров из РФ в выборы президента США.

На Новый год рубль преподнес подарок россиянам. Вопреки многолетней традиции падать перед долгими праздниками на сей раз он взял, да и укрепился. Причем не только к доллару, но и к евро. Однако потребителей волнует вопрос: последует ли за укреплением рубля снижение цен на импортные товары?

В Москве по данным СМИ совершено покушение на известного дагестанского спортсмена, чемпиона мира по боевому самбо, выступающего в смешанных единоборствах Расула Мирзаева. Ему выстрелили в лицо, а после избили битой.

Фоторепортажи

Через пару минут я чуть не наступил на зайца: он лежал в густой траве, совершенно невидимый. Придя домой,...

В настоящее время охота часто сводится к тому, чтобы без особых трудов добраться на машине, лодке или...

Если задуматься, какая же это все-таки условность – праздник под названием Новый год! Как была зима за окном минуту назад, так она и осталась, как мигала наряженная елка разноцветными огнями – так и мигает... Перед новым, 2017 годом, мы решили вспомнить и старинные русские обычаи, и экзотические заморские.

Карикатуры Алексея Меринова

Москва

Снегурочку отказались пускать в Мавзолей Ленина из-за кокошника фото В канун Нового года по столице прополз слух, что простому народу возбраняется гулять по городу в карнавальных костюмах. И что национальные русские кокошники под запретом. Неужели правда? И вот морозным солнечным утром журналистка «МК», переодетая в Снегурочку, с ярким и красивым кокошником на голове вышла погулять в самом сердце нашей Родины, на Красной площади. Оказалось, показавшиеся нелепыми слухи не лишены оснований...

Дина Карпицкая

Синоптики дали прозноз погоды в новогоднюю ночь Важней всего погода в доме, но только не в эту ночь. Хочется, чтобы под бой курантов шел пушистый сказочный снежок с небольшим морозцем. Но у новогодней ночи свои сюрпризы: иногда холодные и снежные, иногда теплые и дождливые. И в этом году чуда, увы, не произойдет. Неприятная слякоть за окном будет и в ночь с 31 декабря на 1 января. Как заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура будет на 8–9 градусов выше нормы.

Дарья Тюкова

Любовь Кулябко

Высокие — значит, лучшие: пожарных Москвы расставили по росту фото Новый год – традиционное время итогов и рейтингов. Всем интересно знать, кто самый быстрый, самый ловкий или...самый высокий. В преддверии новогодних праздников «МК» отправился в гости к сотрудникам столичного управления МЧС и выяснил, кто из пожарных, подобно знаменитому дяде Степе, являются чемпионами по внушительному росту.

Ирина Блинник

В Москве объявлен благотворительный сбор пластиковых крышек Не выбрасывать крышки от упаковок с напитками во время новогодних застолий просят москвичей экологи. Пластиковые детали можно принести в пункты раздельного мусора, а деньги, полученные за вторсырье, авторы проекта передадут на лечение малыша-сироты.

Елена Лелькова