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Вице-президент США назвал условия снятия антироссийских санкций

Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России.

Арсений Томин

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Новая "элитка" в Симферополе против "Розочки": пациентов психбольницы выселяют за город фото

В редакцию «МК в Крыму» поступил тревожный сигнал, касающийся оптимизации Республиканской клинической психиатрической больницы № 1 на ул. Розы Люксембург в Симферополе (в народе – «розочка»). Детское отделение планируют перевести в Строгановку. ..
Ольга Новицкая, фото Алексея Васильева

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Учащиеся "Лиги школ" отрицают обвинения в педофилии в адрес учителей
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Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».

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Карикатуры Алексея Меринова

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Москва

В Москве начала работать служба доставки поцелуев
В Москве начала работать служба доставки поцелуев

Служба доставки... поцелуев и объятий на дом начала работать в Москве. Создать ее решили в преддверии сразу трех любимых праздников — Дня святого Валентина, Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
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В Балашихе участник пикника погиб, пытаясь спилить дерево на дрова

Нелепой трагедией обернулась попытка 22-летнего москвича справиться с ролью дровосека в лесу в окрестностях подмосковной Балашихи. Мужчина пилил дерево, и оно рухнуло прямо на него, задавив насмерть.
Светлана Осипова

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Пять наивных вопросов об отмене выплат и льгот самарским пенсионерам
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Пять наивных вопросов об отмене выплат и льгот самарским пенсионерам

Первая волна возмущения и шока у самарских льготников постепенно проходит. Весь январь пенсионеров, инвалидов и других незащищенных граждан потери довольно ощутимых сумм из привычной пенсии. В поисках ответов пожилые самарцы атаковали соцслужбы, редакции СМИ, пороги чиновничьих кабинетов. Понять, кого и чего лишили в 2017 году, действительно, сложно. Мы собрали шесть главных вопросов и задали их специалистам министерства социальной политики и демографии региона.

Анна Чернова
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