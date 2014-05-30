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Захарова подтвердила российское авторство «новой конституции Сирии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившийся в Сети документ, который якобы является новой Конституцией Сирии в российской редакции. По ее словам, это лишь «отправная точка», а окончательное решение о конституционном строе примут сами граждане Сирии.

Ольга Селиверстова

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Крым

Ксения Симонова показала
Ксения Симонова показала "иную сторону" своего творчества фото

В Симферопольском художественном музее состоялось открытие арт-проекта крымской художницы. Выставка «Другая история» насчитывает 85 работ, созданных в период с 2006 по 2015 годы. Произведения графики, живописи и фотографии объединены в 7 серий.
Яна Ветренюк, фото автора

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Украина, пожалуй, единственная республика на постсоветском пространстве, которая резко возвращается в «совок». Это не сталинский, и даже не «развитой социализм». Украинский «совок» - это герои Даниилы Хармса, у которого «Гоголь переоделся Пушкиным», а «Лев Толстой очень любил детей».

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Москва

В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками
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В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками

В ближайший месяц в центре Москвы появятся новые дорожные знаки. Указатели уменьшатся в размере и должны будут совмещать в себе сразу несколько прежних знаков: например, «Парковка» и «Платная парковка». При этом частично уберут указатели, запрещающие стоянку, и информационные таблички. Перемены затеяны с простой целью: улучшить внешний вид улиц.
Любовь Кулябко

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Подмосковье

В подмосковном Ступино жители остались без тепла в 20-градусный мороз
В подмосковном Ступино жители остались без тепла в 20-градусный мороз

Крупная коммунальная авария, которая произошла в ночь на 26 января в подмосковном Ступино, оставила без отопления и горячего водоснабжения полгорода.
Светлана Осипова

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Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей
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Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей

Во второй декаде января уроженцу Бурятии, участнику Великой Оте-чественной войны Шагдаржапу Мункуеву исполнился 101 год.

Роксана Родионова
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