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В Твиттере появились сообщения о ранении Трампа при покушении фото

В Твиттере телеканала BBC Нортгемптон появилось сообщение о покушении на Трампа. Сообщалось, что президент США ранен в руку.

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Крым

Евпатория на киноэкране: от царя до Мурки
Евпатория на киноэкране: от царя до Мурки фото

Впервые кинематографистов в Крыму увидели в 1908 году. Тогда французская кинофирма "Пате" при участии Иосифа Ермольева (создателя фильма "Отец Сергий") снимала видовые фильмы. А уже через три года после этого знаменательного события Александр Ханжонков снимал в Ялте исторический фильм "Оборона Севастополя", который осенью 1911 года был показан в Ливадии царю Николаю II и его семье. А Евпаторию впервые на экране увидели в начале 1915 года.
Валерий Мешков, фото В. Серебрянской, А. Мурашкиной, М. Саниной

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Толпы противников Трампа устроили впечатляющие беспорядки в Вашингоне
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– Колдовали против меня… злой Бара(к)башка да ведьма Хиллария. Хотели мешок мой украсть, да оленей заморить. Да помогла мне Лисичка-сестричка FOX, да добрая фея Симония ЭрТэрова. 

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Карикатуры Алексея Меринова

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Москва

За убийство на Хованском кладбище будут отвечать не все
За убийство на Хованском кладбище будут отвечать не все

Бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев, арестованный из-за побоища на Хованском кладбище в Москве, и еще двое фигурантов этого дела оказались непричастны к организации убийства троих рабочих. Как рассказал «МК» адвокат одного из обвиняемых Михаил Карапетян, к такому выводу пришли следователи.
Елена Васильченко

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Подмосковье

Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами
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Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции.
Ева Меркачева

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МК в регионах

Крещенский лед затрещал под ногами жителей Петрозаводска
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Крещенский лед затрещал под ногами жителей Петрозаводска. Фоторепортаж

Минувшей ночью жители карельской столицы, практикующие холодные купания в Крещенскую ночь, насладились этим по полной. Правда, наступившая оттепель добавила экстрима.

Максим Берштейн
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