Вице-президент США назвал условия снятия антироссийских санкций Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России. Арсений Томин

Сумбур вместо музыки: крымскую филармонию продолжают сотрясать скандалы фото Заслуженный деятель искусств и лауреат Госпремии Крыма, создатель и бессменный руководитель камерного хора «Таврический благовест» Владимир Николенко лишился должности в Крымской филармонии... Алена Федоренко, фото из архива «Таврического благовеста»

Землетрясение: в Крыму режиссер Котт снимает свою версию трагедии 1988 года фото Съемочная группа режиссера Александра Котта («Брестская крепость», «Охотники за бриллиантами», «Обратная сторона Луны», «Елки-5») в эти дни работает на территории гарнизона, где базируется авиационная комендатура гидроаэродрома «Донузлав». Елена Баум, фото автора.

Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина "убийцей" видео Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканулу Fox News, в ходе которого зашел разговор о России. Трамп отметил, что не знает, сможет ли поладить с российским президентом Владимиром Путиным, но считает, что с Россией лучше дружить. Также он осадил телеведущего, выступившего с критикой России, заявив, что США тоже трудно назвать безупречной страной в моральном плане. Остап Жуков

Особенности национальной болезни: почему русским противопоказано молоко фото Существует ли ген, отвечающий за национальность? «Нет, — скажет вам любой генетик, — никаких конкретных генов русского, армянина или китайца не существует». Когда мы говорим об особенностях внешности, языка и других признаках, отличающих нас друг от друга, можно говорить только о совокупности многих генов. Зато, например, существуют заболевания, в большей степени характерные для определенных народностей. Наталья Веденеева

Голубой огонек президентской гонки: вызов Путину бросили Явлинский и Жириновский Опять Киркоров и Петросян: дети плакали и давились соком, но продолжали смотреть «голубой огонек». Перефразируя Сталина: других артистов у меня для вас нет. Не прошло и пяти лет с момента прошлых выборов Путина, как начинается новое шоу под названием «президентская гонка». В теории сюжет должен быть закручен лихо, на практике — артисты в этом шоу прежние, только немножко побитые молью. Михаил Зубов